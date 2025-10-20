Teatro Era una stagione che affronta le contraddizioni del nostro tempo

PONTEDERA – La stagione 20252026 del Teatro Era affronta le contraddizioni del nostro tempo: il conflitto tra potere e memoria, la persistenza delle guerre, la violenza contro il corpo e l’autonomia delle donne. Temi affrontati dal direttore artistico, Stefano Massini, nel raccontare gli spettacoli in cartellone: “ La scelta è la più varia e composita possibile. Perché il teatro è tante cose, è la sua bellezza. Viene coniugato alla prima persona singolare, ma il teatro è tutti i teatri possibili. Ed è tutti i linguaggi del teatro”. Il teatro non solo come specchio, ma come strumento di conoscenza capace di interrogare i cambiamenti della società. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it