Teatro delle Passioni ' Giocasta' di Michela Lucenti apre la stagione

Modenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il debutto a Torinodanza, arriva al Teatro delle Passioni di Modena dal 22 al 26 ottobre Giocasta, il nuovo spettacolo di Michela Lucenti, unica interprete in scena insieme al cantautore Thybaud Monterisi nei panni di Edipo. Lo spettacolo si ispira a Le fenicie, il lavoro corale di Balletto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

