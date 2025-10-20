Teatro delle Passioni ' Giocasta' di Michela Lucenti apre la stagione
Dopo il debutto a Torinodanza, arriva al Teatro delle Passioni di Modena dal 22 al 26 ottobre Giocasta, il nuovo spettacolo di Michela Lucenti, unica interprete in scena insieme al cantautore Thybaud Monterisi nei panni di Edipo. Lo spettacolo si ispira a Le fenicie, il lavoro corale di Balletto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altre letture consigliate
Teatro Storchi / Teatro delle Passioni. . La / sta per cominciare! Al e da ottobre a maggio una nuova programmazione che intreccia poetiche, linguaggi e generazioni, tra maestri - facebook.com Vai su Facebook