Team Rana o Team Omer? al GF il primo triangolo divide la Casa e Rasha è al centro | il parere degli opinionisti

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo triangolo amoroso al Grande Fratello: al centro Rasha Younes, contesa tra Omer e Francesco 'King' Rana. Nella Casa sono nate due vere e proprie fazioni, che hanno coinvolto anche gli opinionisti in studio. "Team Rana o Team Omer?", è stata la domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

