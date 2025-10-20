Taylor Swift ha donato 100mila dollari a una piccola fan con un raro cancro al cervello

Taylor Swift ha donato 100.000 dollari a una campagna GoFundMe per un giovane fan che sta lottando contro un cancro al cervello. Nelle ultime settimane Katelynn Smoot ha condiviso su TikTok un video nel quale la figlia Lilah balla sulle note del video di della popstar, The Fate Of Ophelia dove la bambina indica la Swift che appare sullo schermo dicendo: “ Questa è la mia amica!”. Lilah ha iniziato la chemioterapia lo scorso marzo per una rarissima forma aggressiva di cancro al cervello diagnosticata ad appena diciotto mesi, che l’ha portata da quel momento ad un ricovero ospedaliero. Al tempo stesso, la madre ha lanciato una campagna di crowdfunding per aiutarla con l’assistenza medica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift ha donato 100mila dollari a una piccola fan con un raro cancro al cervello

