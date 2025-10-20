Tavoli e sedie collocati senza alcuna autorizzazione | chiuso temporaneamente ristorante
Ha piazzato tavoli e sedie, davanti al ristorante, senza alcuna autorizzazione. E non in pochi metri, ma occupando - abusivamente appunto - ben 126 metri quadrati. E non era neanche la prima volta che lo faceva. È in viale Falcone-Borsellino, a San Leone, che scoperto l'abuso, il servizio Suap di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
