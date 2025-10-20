Tav Treviglio vittoria ad Agrigento dopo due supplementari per mantenere l’imbattibilità

La TAV Treviglio è eroica ad Agrigento e vince dopo due supplementari. I biancoverdi rincorrono per tutto il match, accusano un passivo di 16 lunghezze nell’ultima frazione, ma rimontano e vincono 98-101. Morina da urlo (35 punti) e la coppia Agostini-Marciuš (20+16) decisivi per il quinto successo su cinque gare. Per l’avvio di gara in biancoverde scendono sul parquet Morina, Restelli, Rossi, Taflaj e Anaekwe. Tra i padroni di casa, Cagnardi opta per Zampogna, Querci, Cagliani, Chiarastella e Martini. Due triple di Chiarastella e Zampogna (6-0 al 2?) aprono le ostilità, anticipando chiaramente il ritornello della prima frazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

