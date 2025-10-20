Tav Treviglio vittoria ad Agrigento dopo due supplementari per mantenere l’imbattibilità
La TAV Treviglio è eroica ad Agrigento e vince dopo due supplementari. I biancoverdi rincorrono per tutto il match, accusano un passivo di 16 lunghezze nell’ultima frazione, ma rimontano e vincono 98-101. Morina da urlo (35 punti) e la coppia Agostini-Marciuš (20+16) decisivi per il quinto successo su cinque gare. Per l’avvio di gara in biancoverde scendono sul parquet Morina, Restelli, Rossi, Taflaj e Anaekwe. Tra i padroni di casa, Cagnardi opta per Zampogna, Querci, Cagliani, Chiarastella e Martini. Due triple di Chiarastella e Zampogna (6-0 al 2?) aprono le ostilità, anticipando chiaramente il ritornello della prima frazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
Fulgor Basket: vittoria sofferta ma preziosa Colpo esterno a Fidenza che vale oro per morale e classifica: i rossoverdi di coach Eliantonio volano in vetta insieme a Treviglio e Legnano, prossima avversaria sabato al Pala Cipir. Due punti conquistati con car - facebook.com Vai su Facebook
TAV Treviglio Brianza Basket: ottima vittoria contro la T Tecnica Gema Montecatini - X Vai su X
Tav Treviglio, vittoria ad Agrigento dopo due supplementari per mantenere l’imbattibilità - Morina scrive 35 ed è protagonista nei finali, Agostini ne aggiunge 20: biancoverdi sempre in vetta con Legnano ... Riporta bergamonews.it
Serie B - La Fortitudo Agrigento cede dopo 2ts alla TAV Treviglio Brianza Basket - Questa sera, al PalaMocada, per la sesta giornata d’andata del girone A, la Moncada Energy Agrigento incontra la TAV Treviglio Brianza Basket. pianetabasket.com scrive
La Tav Treviglio batte Desio all’overtime: quattro vittorie su quattro - Ai biancoverdi occorrono 45' per incamerare la quarta vittoria in altrettante gare di campionato. Si legge su bergamonews.it