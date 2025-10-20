Tasso di crescita delle imprese Agrigento è al sesto posto a livello nazionale
Il tessuto imprenditoriale della provincia di Agrigento continua a mostrare segnali di vitalità e dinamismo. Lo rendono noto dalla Camera di commercio. Secondo i dati del terzo trimestre 2025, la provincia si colloca al sesto posto a livello nazionale nella graduatoria per entità del tasso di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Foggia si conferma nel 2025 come la provincia pugliese con il più alto tasso di crescita imprenditoriale. Solo nel secondo trimestre dell'anno sono nate 1.043 nuove imprese, con un saldo netto di +489, indice di un tessuto produttivo sempre più vivace. Il territo - facebook.com Vai su Facebook
Quando mi chiedono “qual è la cosa che più di tutte bisognerebbe cambiare in Italia” non rispondo mai: perché un paese che ha - dall’inizio della globalizzazione - il più basso tasso di crescita medio del Pil non ha bisogno di UNA cosa ma di un insieme di co - X Vai su X
Imprese, in terzo trimestre +17mila attività: spinta dalle società capitali e dai settori ad alta specializzazione - Il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre estivo 2025. Secondo msn.com
Imprese in aumento, turismo e costruzioni trascinano la crescita - Marche in corsa, verso una crescita diffusa in cui protagoniste sono nuove realtà in grado di essere stimolate da nuove spinte. Lo riporta corriereadriatico.it
Camera commercio Vda, crescita imprese in secondo trimestre - Nel secondo trimestre dell'anno il numero delle imprese valdostane nate supera quello delle cancellazioni (non d'ufficio). Si legge su ansa.it