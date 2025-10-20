Tasso di crescita delle imprese Agrigento è al sesto posto a livello nazionale

Agrigentonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Agrigento continua a mostrare segnali di vitalità e dinamismo. Lo rendono noto dalla Camera di commercio. Secondo i dati del terzo trimestre 2025, la provincia si colloca al sesto posto a livello nazionale nella graduatoria per entità del tasso di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

