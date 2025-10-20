Tassisti | A causa della maratona di ieri a Napoli il traffico era insostenibile
Tempo di lettura: 2 minuti “Ieri 19 ottobre 2025 il traffico a Napoli è stato al limite della sostenibilità per i conducenti delle autovetture adibite a servizio pubblico non di linea nella città di Napoli: l’utenza ha subito gravi disagi e numerosi clienti sono arrivati in extremis agli hub ferroviari, marittimi e aeroportuali a causa di una gestione della viabilità che si è rivelata inadeguata, come ogni qualvolta che si organizzano eventi in città”. È quanto scrivono i sindacati del tassisti napoletani (Fast Confsal – Federtaxi Cisal – SitanAtn Orsa Taxi – Tassisti di Base – Confail -UGL Unimpresa – UriTaxi – UtiConsortaxi) in una lettera inviata al prefetto della città Michele Di Bari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Una donna di 57 anni di Montecosaro ha perso quasi 10mila euro a causa di un sms truffa e di operazioni bancarie in buona fede. #phishing #truffebancarie #attualita #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook
Tassisti, "causa maratona ieri a Napoli traffico insostenibile" - "Ieri 19 ottobre 2025 il traffico a Napoli è stato al limite della sostenibilità per i conducenti delle autovetture adibite a servizio pubblico non di linea nella città di Napoli: l' utenza ha subito ... Lo riporta ansa.it