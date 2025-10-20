Tappa a Piacenza per l' iniziativa Bike for Gaza

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 870 i chilometri che separano Biella da Roma: a percorrerli lungo l'itinerario della Via Francigena, nel nome della pace e della solidarietà nei confronti del popolo palestinese, un gruppo di ciclisti che, sulla scia delle "Local March for Gaza" attivatesi in numerose città italiane. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

