Oggi compie 74 anni Claudio Ranieri, tanti auguri al tecnico testaccino e i video della sua più grande impresa da allenatore. Sicuramente si tratta di un personaggio amatissimo da tutti i tifosi anche quelli che non lo hanno avuto come tecnico. (ANSA) TvPlay.it Oggi ha il ruolo di dirigente nella Roma, dopo che l’anno scorso ne aveva preso per sei mesi la guida portandola dal rischio retrocessione alla zona Europa League. Per i giallorossi era tornato nonostante la scelta precedente di andare in pensione, ma non se l’è sentita di continuare ancora e ha contribuito nella scelta di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Tanti auguri Claudio Ranieri, il video della sua più grande impresa

