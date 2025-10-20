Tanti auguri Claudio Ranieri il video della sua più grande impresa
Oggi compie 74 anni Claudio Ranieri, tanti auguri al tecnico testaccino e i video della sua più grande impresa da allenatore. Sicuramente si tratta di un personaggio amatissimo da tutti i tifosi anche quelli che non lo hanno avuto come tecnico. (ANSA) TvPlay.it Oggi ha il ruolo di dirigente nella Roma, dopo che l’anno scorso ne aveva preso per sei mesi la guida portandola dal rischio retrocessione alla zona Europa League. Per i giallorossi era tornato nonostante la scelta precedente di andare in pensione, ma non se l’è sentita di continuare ancora e ha contribuito nella scelta di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altre letture consigliate
Tanti auguri a Mara Venier La conduttrice e attrice compie 75 anni - facebook.com Vai su Facebook
Roma, l’ultima di Ranieri all’Olimpico: “Grazie per aver capito che avevamo bisogno del vostro amore” LIVE - Quella contro il Milan per l’allenatore giallorosso sarà la cinquecentesima panchina in Serie A e la penultima in ... Da gianlucadimarzio.com
Lettera aperta a Claudio Ranieri - La Roma di Claudio Ranieri e per come sono andate le cose e le strade, poco importa (nel giudizio) se la ... Da tuttomercatoweb.com
Ranieri, l'omaggio dell'Olimpico è clamoroso: il tecnico e i giocatori si commuovono - Un omaggio così la Curva Sud, limitandoci solo agli ultimi anni, lo aveva riservato solo a Francesco Totti e Daniele De Rossi. Si legge su corrieredellosport.it