Tangenziale cosa è successo | travolto e ucciso sul ponte non aveva via di scampo la vittima è un autista di Start Romagna

E' un autista di Start Romagna la vittima del drammatico incidente stradale verificatosi nella tarda serata di domenica lungo il tratto di tangenziale, ex asse di Arroccamento, tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto. Si tratta di Gennaro Piscopo, 48 anni, in Start Romagna dal 2008. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

