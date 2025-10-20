Tajani | Vogliamo trasformare il cessate il fuoco a Gaza in pace Italia in prima fila

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Slovenia, 20 ottobre 2025 “Vogliamo trasformare il cessate il fuoco e la prima fase del piano Trump in pace”. Lo ha detto, nell'ambito del vertice Med9 in Slovenia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di una delle sessioni di lavoro dedicata al Medio Oriente, alla presenza del re di Giordania Abdullah II. Tajani lo ha ringraziato per la sua importante azione a favore della pace nella regione. Poi ha ricordato la prossima visita in Italia del presidente palestinese Mahmoud Abbas (7 novembre) e il costante sostegno italiano per la soluzione di due Popoli due Stati quale orizzonte di lungo periodo per la stabilità in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tajani vogliamo trasformare il cessate il fuoco a gaza in pace italia in prima fila

© Iltempo.it - Tajani: Vogliamo trasformare il cessate il fuoco a Gaza in pace. Italia in prima fila

Approfondisci con queste news

tajani vogliamo trasformare cessateTajani: Vogliamo trasformare il cessate il fuoco a Gaza in pace. Italia in prima fila - Lo ha detto, nell’ambito del vertice Med9 in Slovenia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di una del ... Lo riporta ilgiornale.it

tajani vogliamo trasformare cessateTajani “Vogliamo trasformare il cessate il fuoco in una pace” - Lo ha detto, nell'ambito del vertice Med9 in Slovenia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di una delle sessioni di lavoro dedicata al Medio Oriente ... Da msn.com

tajani vogliamo trasformare cessateGaza, Tajani: "Tutta la nostra azione diplomatica serve a rinforzare il cessate il fuoco" - (LaPresse) "Dobbiamo lavorare per rinforzare il cessate il fuoco, tutta la nostra azione diplomatica serve a questo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Vogliamo Trasformare Cessate