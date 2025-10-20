Tajani | un partito non decide per tre

23.03 "Per quanto riguarda le banche, io non credo che si debba avere un atteggiamento punitivo. Non c'è un solo partito al governo, ce ne sono tre. Quindi non è che uno decide per gli altri". Così il vicepremier e segretario di FI Tajani rispondendo ad una domanda sul contributo delle banche previsto nella bozza della Manovra e sulle dichiarazioni del vicepremier e leader della Lega Salvini, che aveva detto che se le banche "si lamentano" il contributo salirà. "Odiare le banche è una scelta populista che non risolve",dice Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it