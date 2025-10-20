Tajani | un partito non decide per tre
23.03 "Per quanto riguarda le banche, io non credo che si debba avere un atteggiamento punitivo. Non c'è un solo partito al governo, ce ne sono tre. Quindi non è che uno decide per gli altri". Così il vicepremier e segretario di FI Tajani rispondendo ad una domanda sul contributo delle banche previsto nella bozza della Manovra e sulle dichiarazioni del vicepremier e leader della Lega Salvini, che aveva detto che se le banche "si lamentano" il contributo salirà. "Odiare le banche è una scelta populista che non risolve",dice Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
Tajani: "Non c'è un solo partito che decide per tre. No a un atteggiamento punitivo" - facebook.com Vai su Facebook
È scontro tra Tajani e Salvini sull’immunità a Ilaria Salis. Il leader della Lega ha implicitamente attaccato gli azzurri sui franchi tiratori del Partito Popolare Europeo a favore dell’eurodeputata di Avs - X Vai su X
Regionali, Tajani: «Fico in Campania è il candidato dell'estrema sinistra» - «Siamo convinti di vincere le elezioni regionali e di occupare uno spazio politico importante al centro. Lo riporta ilmattino.it
Elezioni regionali, Tajani: «D’Attis un ottimo candidato». De Santis (Pd) sarà in lista nella Bat - Come nel gioco dell’oca, quando il traguardo appare ormai vicino ecco il ritorno alla casella di partenza. Da quotidianodipuglia.it
Cena e fuochi artificio,Tajani nel comune più azzurro Italia - Cena e fuochi d'artificio per Forza Italia, che ha chiuso a Puglianello la seconda delle tre giornate di 'Libertà', la festa del partito in corso in questo fine settimana a Telese Terme, in provincia ... Secondo ansa.it