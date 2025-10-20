Tajani | Il post di Trump? Noi abbiamo sempre collaborato con l' Ue – Il video

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Portorose, 20 ottobre 2025 "Il post di Trump? Noi abbiamo sempre lavorato con l'Ue e grazie all'Italia si è potuto fare qualche importante passo in avanti. E con il commissario Šef?ovi? lavoriamo in perfetta sintonia" così il Ministro Tajani a Portorose, in Slovenia, dove si trova per il vertice Med9. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tajani post trump abbiamoTajani: Il post di Trump? "Noi abbiamo sempre collaborato con l'Ue" - Noi abbiamo sempre lavorato con l'Ue e grazie all'Italia si è potuto fare qualche importante passo in avanti. msn.com scrive

tajani post trump abbiamoTajani, post di Trump? Noi sempre lavorato con l'Ue - "Noi abbiamo sempre lavorato con l'Ue e grazie all'Italia si è potuto fare qualche importante passo in avanti. Secondo tuttosport.com

tajani post trump abbiamoTajani su Gaza: “Da successo Trump possibile svolta storica”. Banchi della maggioranza semivuoti - Cento deputati hanno comunicato di essere in missione "Il successo dell'iniziativa di pace avviata dal presidente degli Stati Uniti potrebbe davvero costituire ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Post Trump Abbiamo