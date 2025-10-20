Tajani | Il post di Trump? Noi abbiamo sempre collaborato con l' Ue – Il video

(Agenzia Vista) Portorose, 20 ottobre 2025 "Il post di Trump? Noi abbiamo sempre lavorato con l'Ue e grazie all'Italia si è potuto fare qualche importante passo in avanti. E con il commissario Šef?ovi? lavoriamo in perfetta sintonia" così il Ministro Tajani a Portorose, in Slovenia, dove si trova per il vertice Med9. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

