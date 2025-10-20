Taglio Irpef in Manovra 2026 la tabella delle simulazioni | quanto si guadagna in base al reddito

Il taglio della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28 e 50mila euro, non produce grandi vantaggi in busta paga per i redditi più bassi, mentre il beneficio si fa sentire di più per quelli medio-alti. Ecco la tabella con le simulazioni della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

