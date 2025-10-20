T aglio dell’Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, bonus per la casa e nuova rottamazione. Conferma a grandi linee quanto annunciato nei giorni la prima bozza della manovra che il governo sta mettendo a punto per l’invio al Parlamento. Leggi anche › Dal congedo al bonus mobili: gli 8 punti più importanti da sapere sulla Finanziaria iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Rottamazione, Irpef, casa, famiglie: il punto sulle misure iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Taglio dell'Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, bonus per la casa e nuova rottamazione. Ecco cosa cambia