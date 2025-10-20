Tagliato il traguardo delle mille nascite al Cosma | benvenuta Alice
Grande festa oggi 20 ottobre all'ospedale Pietro Cosma di Camposampiero. E' venuta alla luce Alice, figlia di mamma Jasmin Anna Maria e di papà Mattia residenti a San Giorgio delle Pertiche. L'emozione che hanno provato i genitori è la medesima dei vertici del nosocomio e dei professionisti che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Le parole del vincitore Subito dopo aver tagliato per primo il traguardo della 3ª edizione della Corri a Marina di Modica, Carmelo Cannizzaro ci racconta le emozioni della sua vittoria e le sensazioni provate lungo il percorso cittadino. Un grande applauso al - facebook.com Vai su Facebook
Aveva tagliato il traguardo in 2° posizione TUTTI I DETTAGLI https://tinyurl.com/IndonesiaMoto2 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP #Moto2 #Gonzalez - X Vai su X
Poste Italiane, tagliato il traguardo dei 100.000 passaporti erogati - Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall’avvio del servizio. Si legge su notizie.tiscali.it
Poste: tagliato il traguardo dei 100 mila passaporti erogati - «Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio. Segnala ilmattino.it