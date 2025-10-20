Tagliato il traguardo delle mille nascite al Cosma | benvenuta Alice

Grande festa oggi 20 ottobre all'ospedale Pietro Cosma di Camposampiero. E' venuta alla luce Alice, figlia di mamma Jasmin Anna Maria e di papà Mattia residenti a San Giorgio delle Pertiche. L'emozione che hanno provato i genitori è la medesima dei vertici del nosocomio e dei professionisti che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

