I Mondiali 2025 di taekwondo sono sempre più vicini: la rassegna iridata a Wuxi sta per decollare. Sui campi di gara cinesi, dal 24 al 30 ottobre, sarà battaglia in ogni categoria di peso per ottenere titoli e medaglie. Tutti presenti in terra asiatica, anche l’Italia del direttore tecnico Claudio Nolano, che ai microfoni di OA Sport ha espresso il suo punto di vista prima della partenza: “Questo è il mio quarto Mondiale da direttore tecnico e dopo le quattro medaglie conquistate in questi anni, un bronzo e tre ori consecutivi (con Simone Alessio e Vito Dell’Aquila, ndr): è ovvio che si parta con delle aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, Claudio Nolano verso i Mondiali 2025: “Alessio e Dell’Aquila per le medaglie. Guardiamo a Los Angeles, ma non solo”