Taekwondo Claudio Nolano verso i Mondiali 2025 | Alessio e Dell’Aquila per le medaglie Guardiamo a Los Angeles ma non solo
I Mondiali 2025 di taekwondo sono sempre più vicini: la rassegna iridata a Wuxi sta per decollare. Sui campi di gara cinesi, dal 24 al 30 ottobre, sarà battaglia in ogni categoria di peso per ottenere titoli e medaglie. Tutti presenti in terra asiatica, anche l’Italia del direttore tecnico Claudio Nolano, che ai microfoni di OA Sport ha espresso il suo punto di vista prima della partenza: “Questo è il mio quarto Mondiale da direttore tecnico e dopo le quattro medaglie conquistate in questi anni, un bronzo e tre ori consecutivi (con Simone Alessio e Vito Dell’Aquila, ndr): è ovvio che si parta con delle aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Da atleta della prima spedizione olimpica a regista di trionfi che hanno fatto grande l’Italia. Oggi festeggiamo 50 anni di un leader che guarda sempre avanti. Buon compleanno al Direttore Tecnico Claudio Nolano! CONI / Roberto Di Tondo #happybir - X Vai su X