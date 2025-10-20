Tacchinardi ci vede un problema strutturale | La juventinità non basta bisogna giocare meglio Serviva un giocatore di personalità in questo ruolo c’è un buco enorme

Tacchinardi ci vede un problema strutturale: l’analisi dell’ex centrocampista sulla Juventus e il deficit nella rosa allenata da Tudor. Intervenuto nel corso di Pressing, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha provato ad analizzare il difficile momento della Juventus, apparsa in netta involuzione dopo la sconfitta di Como. Secondo l’opinionista, la squadra sta mostrando preoccupanti passi indietro rispetto alla fine della scorsa stagione. « Ha ricominciato peggio di come aveva finito contro il Milan, anche se aveva pareggiato » – ha esordito Tacchinardi. L’analisi si è concentrata sulla mancanza di determinazione: « Ricomincia peggio perché sul gol c’è poco attitudine nel difendere, queste gare le devi vincere ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi ci vede un problema strutturale: «La juventinità non basta, bisogna giocare meglio. Serviva un giocatore di personalità, in questo ruolo c’è un buco enorme»

