Sventato furto di pannelli solari da 30.000 euro a Bagheria 5 arresti grazie a un agente fuori servizio
Cinque giovani di Villabate sono stati arrestati a Bagheria per tentato furto aggravato di pannelli fotovoltaici grazie a una segnalazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
Fuggono e rischiano di travolgere gli agenti, la polizia spara sulla loro auto: furto in casa sventato a Putignano - facebook.com Vai su Facebook
Sventato furto in abitazione: ladri in fuga nei campi abbandonano il bottino - X Vai su X
Sventato furto di pannelli solari da 30.000 euro a Bagheria, 5 arresti grazie a un agente fuori servizio - Cinque giovani di Villabate sono stati arrestati a Bagheria per tentato furto aggravato di pannelli fotovoltaici grazie a una segnalazione. Si legge su virgilio.it
Furto di pannelli solari a Ficarazzi, arrestati 5 giovani di Villabate - Nella tarda serata del 16 ottobre, i carabinieri della compagnia di Bagheria, in collaborazione con gli agenti del commissa ... Scrive livesicilia.it