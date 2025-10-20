Sventato furto di pannelli solari da 30.000 euro a Bagheria 5 arresti grazie a un agente fuori servizio

Cinque giovani di Villabate sono stati arrestati a Bagheria per tentato furto aggravato di pannelli fotovoltaici grazie a una segnalazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Sventato furto di pannelli solari da 30.000 euro a Bagheria, 5 arresti grazie a un agente fuori servizio - Cinque giovani di Villabate sono stati arrestati a Bagheria per tentato furto aggravato di pannelli fotovoltaici grazie a una segnalazione. Si legge su virgilio.it

Furto di pannelli solari a Ficarazzi, arrestati 5 giovani di Villabate - Nella tarda serata del 16 ottobre, i carabinieri della compagnia di Bagheria, in collaborazione con gli agenti del commissa ... Scrive livesicilia.it

