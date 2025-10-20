Svelato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy  il francobollo che celebra l’arte orafa di GB Spadafora

Un francobollo ambasciatore dell’arte orafa calabrese. È stato svelato nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicato all’azienda orafa G.B. Spadafora. All’evento, presenziato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno partecipato i più alti rappresentanti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane. L’emissione da parte del Mimit è il riconoscimento del grande valore dell’arte orafa della famiglia Spadafora. Un lavoro appassionato, che ha contribuito a diffondere universalmente i valori del made in Italy. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

