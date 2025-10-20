Svelato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo che celebra l’arte orafa di GB Spadafora
Un francobollo ambasciatore dell’arte orafa calabrese. È stato svelato nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicato all’azienda orafa G.B. Spadafora. All’evento, presenziato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno partecipato i più alti rappresentanti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane. L’emissione da parte del Mimit è il riconoscimento del grande valore dell’arte orafa della famiglia Spadafora. Un lavoro appassionato, che ha contribuito a diffondere universalmente i valori del made in Italy. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Un francobollo celebra l’arte orafa calabrese omaggio nazionale alla storica azienda G.B. Spadafora: Un tributo speciale alla maestria artigiana italiana è stato presentato nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è stato svelato il francob - facebook.com Vai su Facebook
Svelato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo che celebra l’arte orafa di G.B. Spadafora - X Vai su X
Ecco il francobollo che celebra l’arte orafa degli Spadafora - Il Ministero di Imprese e Made in Italy svela il nuovo prodotto filatelico dedicato all’azienda calabrese. Come scrive msn.com
Roma celebra l’arte orafa di G.B. Spadafora: svelato il francobollo del Mimit - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedica un francobollo alla storica maison calabrese. Si legge su cosenzachannel.it
ministero delle imprese e del made in italy - Rimani aggiornato su Ministero delle imprese e del made in italy con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Da ilgiorno.it