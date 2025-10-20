Supplenze temporanee | stop nomine alla scuola secondaria

Novità in arrivo per le supplenze temporanee nel mondo della scuola. Una bozza della prossima Legge di Bilancio mira a modificare la gestione delle sostituzioni brevi. La proposta interviene sulla Legge 1072015, introducendo un obbligo per i Dirigenti Scolastici di coprire le assenze fino a dieci giorni utilizzando il personale interno, almeno per quanto riguarda la scuola secondaria.Obbligo di copertura nella scuola secondariaLa modifica più rilevante proposta nella bozza della Legge di Bilancio riguarda la scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado. L'intervento mira a cambiare radicalmente la gestione delle assenze brevi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Supplenze temporanee: stop nomine alla scuola secondaria

