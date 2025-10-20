Supplenze docenti 2025 26 | INTERPELLI per nomine anche fino al 30 giugno

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: INTERPELLI per nomine anche fino al 30 giugno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Supplenze docenti 2025/26: le nomine di ottobre da GPS [AGGIORNATO] - X Vai su X

Supplenze da interpello: le scuole devono pubblicare gli esiti nell’albo online. È una misura di trasparenza e correttezza che tutela i docenti e garantisce pari opportunità. Tuttavia, la prassi non è sempre rispettata. Ritardi e omissioni rendono difficile seguire le - facebook.com Vai su Facebook

INTERPELLI Ottobre: procedura Docenti.it - Ottobre segna l’inizio delle procedure ufficiali degli Interpelli scuola 2025/2026, lo strumento che sta rivoluzionando i ... Riporta orizzontescuola.it

Stop a supplenze fino a 10 giorni nella secondaria di I e II grado, il Dirigente avrà l’obbligo di copertura con l’organico interno. È nella BOZZA di Legge di Bilancio - 107 (la cosiddetta Legge Renzi), secondo cui il Dirigente può utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia ... Scrive orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: continuità didattica e novità dal DL 45/2025 - Scopri le novità sulle immissioni in ruolo con il Decreto Legge 45/2025 e come influenzeranno i docenti. Si legge su informazionescuola.it