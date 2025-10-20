Supermercati chi c' è davvero dietro i rincari

L’ultima trovata di Ultima Generazione è il boicottaggio della spesa. «Dall’11 ottobre ogni sabato non andiamo a fare la spesa!», scandisce lo slogan sul sito del gruppo antagonista assurto agli onori delle cronache per i blocchi stradali contro il cambiamento climatico. Le motivazioni (o presunte tali) a supporto di quest’ultima iniziativa sono diverse. La più mirata è questa: «I prezzi del cibo aumentano sempre di più ma a guadagnare sono i supermercati e l’agribusiness e non gli agricoltori!». Che il reddito dei coltivatori sia compresso è un fatto assodato, ma dopo la fiammata inflazionistica che ha provocato un rincaro del carrello della spesa nell’ordine del 25% sono ben pochi i soggetti della filiera agroalimentare che fanno lauti guadagni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

