Superlega Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Perugiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ricomincia! Questa sera torna in campo la Superlega con quattro match in programma a partire dalle 20. La Sir Susa Scai Perugia attende domani, pronta per l’esordio nella prima gara di regular season sul campo della Vero Volley Monza con fischio di inizio alle 20:30.Mattinata di lavoro a Pian. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

superlega vero volley monzaPallavolo: inizia la Superlega, c’è subito Monza-Perugia - Martedì sera alla Opiquad Arena di Monza: su il sipario sulla SuperLega 2025/2026: per il Vero Volley ci sono subito i campioni d'Europa della Sir Peurgia. Scrive msn.com

superlega vero volley monzaVolley superlega maschile. Sir Perugia, debutto martedì in trasferta a Monza. Lo schiacciatore Plotnytsky: "Avversari forti»» - PERUGIA – Il debutto interno in superlega maschile è ormai in vista, martedì 21 ottobre la Sir Susa Scai ... Riporta sport.quotidiano.net

superlega vero volley monzaVero Volley Monza al gran completo: Martin Atanasov torna in squadra dopo l’argento mondiale - Con l’arrivo di Martin Atanasov, la Vero Volley Monza chiude il roster e prepara il debutto in SuperLega del 21 ottobre all’Opiquad Arena ... Riporta mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Superlega Vero Volley Monza