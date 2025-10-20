Superenalotto la fortuna arriva in Lombardia | centrati due 5

Concorso fortunato per la Lombardia, quello del Superenalotto di venerdì 17 ottobre. Ben due “5” sono stati centrati tra Milano e Cesano Maderno (Monza-Brianza). Lo riporta Agipronews.Vinti due “5” a Milano e Cesano MadernoI due “5” valgono 16.057,39 euro ciascuno. Il primo è stato centrato in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it