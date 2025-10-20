Supercar e armonia toscana a Villa La Massa in scena la bellezza su quattro ruote
Ci sono luoghi che sembrano nati per ospitare la bellezza. Villa La Massa, affacciata su un’ansa dell’Arno, è uno di questi. Un rifugio di quiete e armonia, a pochi minuti dal cuore di Firenze, dove il tempo sembra scorrere più lento tra i clivi toscani. È qui che, dal 17 al 19 ottobre, si è svolta la terza edizione di Villa La Massa Excellence, concorso d’eleganza dedicato alle supercar e alle hypercar degli ultimi decenni, organizzato con Canossa. Nell’uliveto della villa, tra il verde e il profumo dell’olio nuovo, le protagoniste non erano le consuete icone d’anteguerra ma vetture nate tra la fine degli anni Settanta ed oggi: Ferrari 12 Cilindri Spider, Bugatti EB 110 GT, McLaren F1 GTR, Porsche GT1, le due restomod Totem (su base Alfa Romeo Giulia GTA) ed Eccentrica (su base Lamborghini Diablo), oltre alla Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole bianca con finiture dorate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
