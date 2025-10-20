Il Mondiale Superbike 2025 si è concluso con un distacco di 13 punti tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Un’inezia, se rapportata al fatto che il turco e l’italiano abbiano chiuso rispettivamente a 616 e 603. Una differenza di poco più del 2%, che ha regalato il terzo titolo all’anatolico e relegato l’emiliano alla piazza d’onore. Una lettura superficiale e vittimista potrebbe ricondurre agli episodi il trionfo del centauro Bmw e la sconfitta di quello Ducati. In particolare, Assen è stata sanguinosa (il doppio ritiro per problemi della V4R è costato tanti punti al più giovane dei due contendenti per il titolo). 🔗 Leggi su Oasport.it

Superbike, il Paride asiatico abbatte l'Achille europeo. Fra Razgatlioglu e Bulega hanno fatto la differenza gli episodi?