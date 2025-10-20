Superbike | Bulega risponde agli odiatori | Non abbiamo bisogno di Ultras Razgatlioglu non è come voi

Malgrado la soddisfazione di aver terminato il Mondiale 2025 cercando in tutti i modi di mettere pressione al diretto rivale Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega deve adesso fronteggiare un’altra gara: quella cotro gli haters. Il ducatista, piazzatosi secondo in Superbike cedendo il passo al turco, si trova in questo momento travolto da una vera e propria shitstorm, scaturita a causa del suo comportamento avvenuto nel corso della Superpole Race al GP di Spagna, ultimo appuntamento del calendario andato in scena sul circuito di Jerez De La Frontera. Riavvolgiamo il nastro. In occasione della gara corta, Bulega – in quel momento ancora in corsa per strappare il titolo a Toprak, malgrado una possibilità ridotta al lumicino – si è reso artefice di una entrata molto irruenta sull’avversario in forza alla BMW (e pronto a passare in MotoGP a partire dal 2026), provocando così la caduta nelle prime battute della prova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike: Bulega risponde agli odiatori: “Non abbiamo bisogno di Ultras, Razgatlioglu non è come voi”

