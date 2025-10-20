Sumud Flotilla l’attivista Antonio La Piccirella denuncia Israele per tortura | Scaglie di metallo nel pane

Antonio La Piccirella ha denunciato Israele per il reato di tortura dopo l’abbordaggio della barca su cui viaggiava verso Gaza e il suo arresto e la detenzione nel Paese mediorientale. "Al porto si è perpetrata una completa violazione dei diritti umani. In cella acqua rancida e scaglie di metallo nel pane" elenca la denuncia alla Procura di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Attorno all'esperienza della Global Sumud Flotilla - una delle missioni umanitarie più partecipate degli ultimi anni, organizzata per rompere il blocco israeliano sulla Striscia di Gaza e aprire un corridoio umanitario permanente per i palestinesi - si è sviluppata

Sumud Flotilla, l'attivista Antonio La Piccirella denuncia Israele per tortura: "Scaglie di metallo nel pane" - Antonio La Piccirella ha denunciato Israele per il reato di tortura dopo l'abbordaggio della barca su cui viaggiava verso Gaza e il suo arresto e la ...

Attacco alla Flotilla, Tajani a Israele: "Garantire sicurezza". Crosetto invia fregata per soccorsi - La Commissione europea "condivide l'impegno" della Global Sumud Flotilla in rotta verso la Striscia di Gaza, ma è "preoccupata" per i "rischi" che corrono gli attivisti, ha detto la portavoce ...

Flotilla, i fermati arrivano nel porto di Ashdod. Global Sumud: "Negato l'accesso agli avvocati. In carcere anche giornalisti e parlamentari" - Yolanda Díaz, ministra del Lavoro e vice primo ministro spagnola, ha definito l'attacco alla flottiglia " un crimine contro il diritto internazionale " e ha chiesto a Israele di rilasciare ...