Nel post partita di Adamant-Andrea Costa gli umori dei due allenatori sono ovviamente differenti. Corrucciato coach Benedetto, al termine di 40' giocati in maniera opaca dai suoi: "Abbiamo perso su tutti i fronti, non c'è stata attenzione ai particolari. Complimenti a Imola, che è stata più organizzata di noi e ci ha sovrastato in tutto e per tutto. I loro adattamenti ci hanno creato tantissimi problemi, noi invece siamo stati morbidi e quando subisci 93 punti in casa non vai da nessuna parte. E' stata una brutta partita, giocata male sin dalla palla a due: l'unico momento in cui siamo riusciti a mettere un po' di intensità è stata ad inizio ripresa, quando siamo tornati sotto".

Sull'altro fronte l'ex Dalmonte: "Bravi quando Ferrara è tornata a tre punti a non uscire dal match. Abbiamo tolto all'Adamant il gioco in transizione». Benedetto: "Niente alibi, è stata la nostra peggior partita»