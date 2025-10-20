Sull’albero postazione da cecchino con visuale sulla porta dell'Air Force One di Trump allarme in Florida

L’allarmante scoperta è avvenuta durante i controlli che hanno preceduto l’arrivo del Presidente Usa nell’aeroporto internazionale di Palm Beach. Sul caso è stata aperta una indagine affidata ora all’Fbi ma al momento nessun arresto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

