Sul palco Teatro a l’Avogaria la Madama Culass di Serena Bongiovanni

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorna sabato 25 ottobre, alle ore 20.30, l’appuntamento tutto da ridere con la stand up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia. Un ciclo di spettacoli, curati da Nicolò Falcone, che propone gli artisti più rappresentativi della scena italiana.A salire sul palcoscenico, la comica torinese. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

palco teatro l8217avogaria madamaSul palco Teatro a l’Avogaria la "Madama Culass" di Serena Bongiovanni - 30, l’appuntamento tutto da ridere con la stand up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia. Come scrive veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Palco Teatro L8217avogaria Madama