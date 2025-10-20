Il dossier del nucleare iraniano sta tornando al centro dell’attenzione. Sabato, Teheran ha dichiarato decadute tutte le restrizioni previste dall’accordo sull’energia atomica, che era stato firmato nel 2015. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sul nucleare Teheran è davanti a un bivio