Sul nucleare Teheran è davanti a un bivio
Il dossier del nucleare iraniano sta tornando al centro dell’attenzione. Sabato, Teheran ha dichiarato decadute tutte le restrizioni previste dall’accordo sull’energia atomica, che era stato firmato nel 2015. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ora in Plenaria I deputati discutono la strategia UE in merito alla minaccia nucleare posta dall’Iran e la decisione di reintrodurre le sanzioni contro Teheran insieme ai rappresentanti del Consiglio e della Commissione. ?Segui la diretta: https://europarl. - X Vai su X
Teheran sta valutando la possibilità di ritirarsi dal trattato nucleare a causa delle nuove sanzioni Onu imposte da Francia, Germania e Regno Unito ? https://l.euronews.com/DIR6 - facebook.com Vai su Facebook
Iran-nucleare: trovato l’accordo. Teheran non avrà la bomba atomica - L’accordo sul nucleare è stato trovato a Losanna tra i membri del cosiddetto tavolo dei 5+1 e gli uomini di Teheran. Segnala panorama.it
Nucleare: Iran, 'nemici' hanno fallito - ''I nemici'' dell'Iran hannocercato di danneggiare l'economia del Paese attraverso gliembarghi contro il programma nucleare di Teheran ''ma non cisono riusciti'' e ''noi in ... Da ilsecoloxix.it