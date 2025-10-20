Sul nucleare Teheran è davanti a un bivio

Laverita.info | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dossier del nucleare iraniano sta tornando al centro dell’attenzione. Sabato, Teheran ha dichiarato decadute tutte le restrizioni previste dall’accordo sull’energia atomica, che era stato firmato nel 2015. 🔗 Leggi su Laverita.info

sul nucleare teheran 232 davanti a un bivio

© Laverita.info - Sul nucleare Teheran è davanti a un bivio

Contenuti che potrebbero interessarti

Iran-nucleare: trovato l’accordo. Teheran non avrà la bomba atomica - L’accordo sul nucleare &#232; stato trovato a Losanna tra i membri del cosiddetto tavolo dei 5+1 e gli uomini di Teheran. Segnala panorama.it

Nucleare: Iran, 'nemici' hanno fallito - ''I nemici'' dell'Iran hannocercato di danneggiare l'economia del Paese attraverso gliembarghi contro il programma nucleare di Teheran ''ma non cisono riusciti'' e ''noi in ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Nucleare Teheran 232 Davanti