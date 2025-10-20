Sul bene confiscato al clan Zagaria un incubatore di start-up | è il primo caso in Italia | FOTO

Casertanews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incubatore di imprese sociali e giovanili sorgerà su un’area confiscata alla camorra. È la prima volta in Italia che un bene sottratto alla criminalità organizzata viene destinato alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative.Il progetto, simbolo di rinascita e legalità, riguarda un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bene confiscato clan zagariaSan Cipriano d’Aversa, intesa Agrorinasce–Distretto Aerospaziale per riqualificare bene confiscato a Zagaria - Un bene confiscato al clan Zagaria si prepara a diventare un laboratorio di legalità e innovazione: martedì 21 ottobre, alle ore 10. Come scrive pupia.tv

bene confiscato clan zagariaCamorra, beni per 1 milione sequestrati a un esponente del Clan dei Casalesi - 2 minuti per la lettura CASERTA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di una più ampia strategia finalizzata a contrastare l’accumulo ed il riciclaggio dei proventi delle attivi ... Riporta msn.com

Beni confiscati ai clan, stallo in Regione: “Comuni in difficoltà, legge da cambiare” - Milano – La risoluzione è stata approvata all’unanimità il 18 marzo su iniziativa della Commissione regionale Antimafia. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bene Confiscato Clan Zagaria