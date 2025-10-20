Sul bene confiscato al clan Zagaria un incubatore di start-up | è il primo caso in Italia | FOTO
Un incubatore di imprese sociali e giovanili sorgerà su un’area confiscata alla camorra. È la prima volta in Italia che un bene sottratto alla criminalità organizzata viene destinato alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative.Il progetto, simbolo di rinascita e legalità, riguarda un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
