suicidio paolo mendico tre docenti nel mirino degli ispettori

Un intenso mese di lavoro investigativo ha condotto gli ispettori del Ministero dell’Istruzione a una conclusione che getta un’ombra pesante sulla gestione dei fenomeni di bullismo in un istituto scolastico del Lazio. La relazione finale, elaborata attraverso l’acquisizione di testimonianze, comprese le chat tra il ragazzo e i suoi genitori, e di documenti ufficiali, inchioderebbe tre docenti alla responsabilità di non aver fatto il possibile per arginare gli atti di prevaricazione di cui era vittima il 14enne Paolo Mendico, tragicamente suicidatosi perché non voleva più tornare a scuola. Tre docenti a rischio sospensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

