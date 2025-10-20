Suicidio Paolo Mendico | pronta la contestazione disciplinare per tre docenti perchè non avrebbero fatto abbastanza

In seguito al suicidio del 14enne Paolo Mendico, l'ispezione del Ministero dell'Istruzione ha confermato che il ragazzo fu vittima di bullismo. Tre membri del personale scolastico rischiano ora una contestazione disciplinare perché, riporta l'ANSA, "non avrebbero fatto il possibile per arginare gli episodi di bullismo". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

