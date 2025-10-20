Suicidio Paolo Mendico per bullismo | il MiM chiude le indagini a breve le contestazioni ai docenti

Scuolalink.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nel caso di Paolo Mendico, il 14enne suicida a Latina. Le ispezioni del Ministero dell'Istruzione sul presunto bullismo subito dal ragazzo si sono concluse. L'indagine ministeriale ha raccolto elementi che supportano la denuncia della famiglia: Paolo sarebbe stato vittima di abusi e la scuola avrebbe sottovalutato i fatti. Si apre ora la fase delle contestazioni disciplinari per i docenti.Le conclusioni dell'indagine ministerialeL'istruttoria avviata dal Ministero dell'Istruzione ha raggiunto un primo, fondamentale traguardo nel tentativo di chiarire le circostanze che hanno portato al tragico gesto di Paolo Mendico.

