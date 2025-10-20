Suicidio Paolo Mendico il fratello Ivan | Le ispezioni del Ministero ci hanno dato ragione | fu vittima di bullismo La scuola non ci aveva presi sul serio
A breve, ora, dovrebbe partire la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico. «Speriamo che prima di Natale ci facciano il regalo di rendere nota la verità sui responsabili di quanto accaduto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Suicidio di Paolo Mendico : Concluse le ispezioni scolastiche, le denunce dei genitori erano fondate. I genitori avevano ragione: più volte avevano denunciato che Paolo era oggetto di scherno da parte dei compagni e forse non solo ma le loro parole furono s - facebook.com Vai su Facebook
Suicidio di Paolo Mendico, al via le contestazioni disciplinari ai professori - X Vai su X
Paolo Mendico: 14enne suicida a Latina/ Il fratello: “Anche io vittima di bullismo in quella scuola” - Paolo Mendico, il caso a Chi l'ha visto: cos'è successo al 14enne morto suicida a Latina, secondo i genitori vittima di bullismo a scuola ... Riporta ilsussidiario.net
Paolo Mendico, il fratello Ivan: «Le nostre denunce furono prese alla leggera. Speriamo di sapere i nomi dei responsabili prima di Natale» - «L’azione del ministro Valditara è il segnale che le istituzioni non hanno abbandonato Paolo». Come scrive msn.com
Suicidio Paolo Mendico, le ispezioni del Ministero confermano: fu vittima di bullismo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Suicidio Paolo Mendico, le ispezioni del Ministero confermano: fu vittima di bullismo ... Lo riporta tg24.sky.it