Suicidio in carcere ad Ariano Irpino | la Uilpa denuncia il 67esimo caso dall’inizio dell’anno

Lanotiziagiornale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto di 29 anni, di origine africana e affetto da disturbi mentali, si è tolto la vita nella notte all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso della Polizia penitenziaria e del personale sanitario. Con questa tragedia, il numero dei suicidi nelle carceri italiane dallinizio dellanno sale a 67, a cui si aggiunge un internato in una Rems e tre operatori penitenziari. A denunciare la gravità della situazione è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, che parla di “un bilancio che si avvicina a un bollettino di guerra”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

suicidio in carcere ad ariano irpino la uilpa denuncia il 67esimo caso dall8217inizio dell8217anno

© Lanotiziagiornale.it - Suicidio in carcere ad Ariano Irpino: la Uilpa denuncia il 67esimo caso dall’inizio dell’anno

Scopri altri approfondimenti

suicidio carcere ariano irpinoSuicidio in carcere ad Ariano Irpino: la Uilpa denuncia il 67esimo caso dall’inizio dell’anno - La Uilpa denuncia il 67esimo suicidio in carcere del 2025 ad Ariano Irpino e parla di situazione ormai insostenibile per detenuti e agenti. Lo riporta lanotiziagiornale.it

suicidio carcere ariano irpinoCARCERE: 67MO SUICIDIO - “Un detenuto di 29 anni, africano, affetto da patologie mentali, si è impiccato nella notte nella sua cella della Casa Circondariale di Ariano Irpino. 9colonne.it scrive

suicidio carcere ariano irpinoDroga e telefonini portati nel carcere di Avellino, arrestata la 'talpa' - Le indagini della Dda di Salerno hanno ricostruito episodi che hanno portato all’introduzione, anche mediante l’utilizzo di un drone ... internapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Suicidio Carcere Ariano Irpino