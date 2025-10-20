Suicidio in carcere ad Ariano Irpino | la Uilpa denuncia il 67esimo caso dall’inizio dell’anno

Un detenuto di 29 anni, di origine africana e affetto da disturbi mentali, si è tolto la vita nella notte all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso della Polizia penitenziaria e del personale sanitario. Con questa tragedia, il numero dei suicidi nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno sale a 67, a cui si aggiunge un internato in una Rems e tre operatori penitenziari. A denunciare la gravità della situazione è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, che parla di “un bilancio che si avvicina a un bollettino di guerra”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

