Sud | Schifone FdI ' report Corte Conti su squilibri territoriali è sconfitta sinistra'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il report pubblicato dalla Corte dei Conti sugli squilibri territoriali legati al sistema dei servizi sociali comunali è una sconfitta del centrosinistra. E' un dato preoccupante che denunciamo da tempo un gap che riguarda soprattutto il Sud e la Campania. Se da un lato, grazie alle risorse messe in campo dal Governo Meloni il tasso di occupazione femminile è aumentato, dall'altro la sinistra per anni ha filosofeggiato. L'analisi della Corte dei Conti è una mannaia sull'incompetenza delle istituzioni che governano la Campania: secondo quanto evidenziato, per i comuni campani nel 2023, anche sotto la spinta dei fondi del Pnrr destinati agli asili nido la spesa pro capite per l'infanzia è stata insufficiente determinando un gap disastroso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

