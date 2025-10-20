Successo straordinario per la 118ª Mostra del Bitto | Morbegno invasa dai visitatori

20 ott 2025

Un afflusso continuo di visitatori, concentrato nella zona di Sant’Antonio e poi diffuso in tutto il centro città, ha caratterizzato la 118ª edizione della Mostra del Bitto, favorita da un clima ideale e da un programma ricco di appuntamenti. Degustazioni, laboratori e spettacoli hanno registrato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

