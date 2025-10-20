Successo straordinario per la 118ª Mostra del Bitto | Morbegno invasa dai visitatori
Un afflusso continuo di visitatori, concentrato nella zona di Sant’Antonio e poi diffuso in tutto il centro città, ha caratterizzato la 118ª edizione della Mostra del Bitto, favorita da un clima ideale e da un programma ricco di appuntamenti. Degustazioni, laboratori e spettacoli hanno registrato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
Successo straordinario ad Arezzo! Si è conclusa la 14? edizione del Festival del Calcio Italiano (REVER), ideato da Donato Alfani. Scopri tutti i premi e il ruolo chiave del marketing nel futuro del calcio, magistralmente raccontato da Riccardo Buffetti! - facebook.com Vai su Facebook
Successo straordinario per l’apertura gratuita dei Musei Byron e del Risorgimento - X Vai su X
Mostra anni ’80. Un successo con proroga - Nonostante la pioggia, la Notte Visibile 2025, evento clou della manifestazione Città Visibile organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il supporto del Comune di Grosseto e della Fondazione Cr ... Scrive lanazione.it