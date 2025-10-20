Successo degli Eco-itinerari | oltre 100 escursionisti sul Monte Faito tra spiritualità e agricoltura
Tempo di lettura: 4 minuti Voci, passi, profumi d’autunno. Domenica (19 ottobre), il Monte Faito ha accolto più di cento escursionisti per una giornata che ha intrecciato spiritualità, paesaggio e cultura rurale. Sul “Cammino dell’Angelo”, l’antico sentiero che da secoli conduce al Santuario di San Michele Arcangelo, la natura ha fatto da cornice a un evento che ha saputo unire il respiro lento del pellegrino e l’energia di una comunità agricola in movimento. Organizzata dalla rete Farmer Cult con il sostegno del GAL Terra Protetta, l’escursione, gratuita per tutti, è stata una delle tappe più partecipate degli Eco-itinerari dei due Golfi, progetto che promuove la conoscenza dei territori attraverso esperienze immersive tra agricoltura, turismo e sostenibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il primo nella Città Eterna è stato un itinerario immersivo nelle storie femminili legate al mondo del vino. @theitalianwinegirl, fresca del successo editoriale del suo ultimo libro ‘Basta una goccia’, ha incantato i presenti con un racconto appassionat - facebook.com Vai su Facebook
Euronext: successo per la Sustainability Week 2025, oltre 3.200 partecipanti - Dal suo lancio nel 2017, spiega una nota, l'Euronext Sustainability Week è cresciuta fino a ... milanofinanza.it scrive
Successo per le fototrappole. Oltre 30 sanzioni in 50 giorni - Sono considerati positivi i primi risultati ottenuti dall’introduzione delle fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti e lo scorretto conferimento di scarti nelle aree di raccolta a Bibbiano ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it