Successo Al Massimo per gli Sneakers | il tributo ai Depeche Mode incanta i fan

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandissimo successo per la serata degli Sneakers, storica Depeche Mode Tribute Band, che ha celebrato i suoi trent’anni di carriera nella splendida cornice del Teatro Al Massimo di Palermo, davanti a un pubblico entusiasta e partecipe. Un concerto che ha riunito diverse generazioni, dai fan. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

