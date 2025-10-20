’Su le maniche’ il podcast che racconta il volontariato
Il volontariato cesenate in un podcast. ’ Su le maniche ’, racconta sette storie al termine della prima stagione. Ideato da At’aiut, progetto di We Help Aps si è realizzato in sette puntate con al al centro altrettante associazioni del territorio. Giulio e Giulia, due dei soci fondatori di At’aiut, insieme al resto del team hanno dedicato domeniche per trasformare un’idea in realtà. Il percorso è iniziato con Il Pellicano Aps, associazione da oltre vent’anni accanto a giovani e famiglie in difficoltà. Con i suoi spazi educativi e creativi, come Cantiere 411 e Binario 5, e con i progetti di cooperazione internazionale in Colombia e Mozambico, ha mostrato quanto sia importante offrire fiducia e futuro alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
