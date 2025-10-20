Stretta sul degrado a Genova dopo le proteste dei cittadini blitz della polizia tra arresti e sanzioni record

Tre arresti, quindici denunce e tre locali chiusi: è il bilancio dei controlli straordinari della Polizia nel centro storico di Genova. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Stretta sul degrado a Genova dopo le proteste dei cittadini, blitz della polizia tra arresti e sanzioni record

