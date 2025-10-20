Street Levels Gallery e Geometric Bang portano arte e memoria alla scuola di Montagnana

Una mamma e una bambina, una valigia, un treno, un orologio, un calendario con su scritto 2 agosto. Sono questi gli elementi che più emergono tra i blocchi di colori vivaci e vibranti che l’artista Geometric Bang ha realizzato sulla facciata del plesso scolastico di Montagnana in Val di Pesa, nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it