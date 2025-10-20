Stranger Things 5 gran finale in arrivo
I fan di Stranger Things hanno dovuto aspettare molto, ma la quinta e ultima stagione sta per arrivare su Netflix e lo farà non in due ma in ben tre tranche, che culmineranno con il rilascio del gran finale giusto in tempo per la fine dell’anno. Gli otto episodi, come sempre creati dai fratelli Matt e Ross Duffer, saranno resi disponibili in veri e propri “pacchetti regalo”: i primi quattro il 26 novembre 2025, altri tre il giorno di Natale e l’ultimo il 31 dicembre. Già noti anche tutti i titoli, che sono The Crawl, The Vanishing Of, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape from Camazotz, The Bridge e The Rightside Up. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Vedo anch’io molti rumor. Sono davvero divertenti da leggere. Amo l’universo Marvel… sono voci fantastiche. ” Sadie Sink, famosa per il suo ruolo in Stranger Things, è stata finalmente avvistata sul set di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film Marvel che v - facebook.com Vai su Facebook
La quinta stagione di Stranger Things riprenderà le vicende con un salto temporale di quasi due anni. - X Vai su X
Stranger Things 5, gran finale in arrivo - La quinta e ultima stagione di Stranger Things arriva su Netflix in tre blocchi il 26 novembre, il 25 dicembre e il 31 dicembre 2025 ... davidemaggio.it scrive
Stranger Things 5: quando esce su Netflix l’ultima stagione - Dopo anni di speculazioni e ritardi, Netflix ha svelato quando esce la stagione finale di sua delle serie più amata della piattaforma. Secondo ciakgeneration.it
Stranger Things – Stagione 5: rivelato il budget del gran finale - Scopri l’impressionante budget stanziato per la stagione 5 di Stranger Things, il gran finale della serie cult dei fratelli Duffer. cinefilos.it scrive