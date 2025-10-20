stranger things 5 gran finale in arrivo

I fan di Stranger Things hanno dovuto aspettare molto, ma la quinta e ultima stagione sta per arrivare su Netflix e lo farà non in due ma in ben tre tranche, che culmineranno con il rilascio del gran finale giusto in tempo per la fine dell’anno. Gli otto episodi, come sempre creati dai fratelli Matt e Ross Duffer, saranno resi disponibili in veri e propri “pacchetti regalo”: i primi quattro il 26 novembre 2025, altri tre il giorno di Natale e l’ultimo il 31 dicembre. Già noti anche tutti i titoli, che sono The Crawl, The Vanishing Of, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape from Camazotz, The Bridge e The Rightside Up. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

