Stranger Things 5 | date titoli e durata degli episodi Il gran finale arriva il 31 dicembre

Dopo una lunga attesa, Stranger Things 5 sta per sbarcare su Netflix con un rilascio in tre tranche pensato per accompagnare gli ultimi mesi dell’anno fino al gran finale di Capodanno. Indice. Stranger Things 5 Uscita Episodi – Il Calendario. Titoli e durate ufficiali. Trama: Hawkins 1987, caccia a Vecna e ultima corsa contro l’oscurità. Cast: ritorni e new entry. Cosa aspettarsi (senza spoiler). FAQ Stranger Things 5 Uscita Episodi. Stranger Things 5 Uscita Episodi – Il Calendario. Gli otto episodi creati da Matt e Ross Duffer arriveranno così: 26 novembre 2025: quattro episodi. 25 dicembre 2025: tre episodi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

