Stramaccioni ribadisce | Pio Esposito è roba di Chivu senza di lui…

Andrea Stramaccioni ha parlato a negli studi di DAZN del momento dell' Inter dopo l'ultima vittoria in Serie A contro la Roma. IL GIOCO DI CHIVU – Questa cosa della linea alta Chivu la voleva anche da difensore: quando giocava diceva di non voler andare dentro la porta. Agli attaccanti dà fastidio partire 20 metri dal portiere, qualsiasi traiettoria arrivi tu devi arrivare in area: era una cosa in cui credeva anche da giocatore. L'abbraccio finale di Roma-Inter? Non è solo quello, ma come avviene: è il livello e l'intensità dell'abbraccio.

